CRESCE LA RABBIA PER L'ENNESIMA OCCASIONE SPRECATA

Rabbia e delusione, il sentimento del popolo viola che non ne può più...

Che questa sia stata una stagione fallimentare è sotto gli occhi di tutti, la Fiorentina già da fine febbraio era fuori da tutti gli obiettivi stagionali. Dal campionato alla Coppa Italia fino alla clamorosa eliminazione dall'Europa League. Si perché se dopo il primo tempo della partita di ritorno sei avanti 3 a 0 e poi prendi quattro gol ed esci allora siamo davanti a qualcosa di clamoroso.

A guardare le squadre che oggi si giocano l'Europa League viene da mangiarsi le mani, Manchester United a parte, sono tutte squadre assolutamente alla portata dalla Fiorentina o squadre con cui la squadra viola se la sarebbe potuta giocare alla pari fino alla fine. Le grandi favorite di questo torneo, dalla Roma fino al Tottenham sono tutte uscite fuori, resta solo il Manchester United di José Mourinho che adesso ha una strada quasi tutta in discesa.

Così la Fiorentina ha gettato alle ortiche un'altra grande opportunità di giocarsela fino in fondo, sarebbe stata una grande corsa che avrebbe dato ossigeno vitale ad una piazza che semplicemente non ne può più...

Flavio Ognissanti