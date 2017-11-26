Così VAR bene: stavolta la tecnologia aiuta la Fiorentina, netto il fallo su Pezzella
Così VAR bene, si potrebbe dire. Dopo le molte polemiche sul suo utilizzo - alcune delle quali anche da casa viola - la tecnologia è venuta in soccorso della Fiorentina, stavolta giustamente. Netto, i...
A cura di Redazione Labaroviola
26 novembre 2017 19:47
Così VAR bene, si potrebbe dire. Dopo le molte polemiche sul suo utilizzo - alcune delle quali anche da casa viola - la tecnologia è venuta in soccorso della Fiorentina, stavolta giustamente. Netto, infatti, il fallo di Caicedo su Pezzella - al 92' - che ha decretato il penalty per la viola ed il conseguente pareggio in extremis firmato proprio dal senegalese.