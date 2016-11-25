Corvino: "Siamo un club ambizioso ma basta pensare a Sousa. Toni? Non prendo solo pippe. Lezzerini..."

A San Siro andiamo per vincere. La gara di ieri..." così ha parlato il direttore generale della Fiorentina Corvino

Nella serata della Hall of Fame della Fiorentina ha parlato il direttore generale viola Pantaleo Corvino, queste le sue parole: "Dispiace molto per la partita di ieri perché avrebbe potuto darci la qualificazione anticipata. Siamo amareggiati ma dobbiamo ripartire subito. Adesso abbiamo la partita contro l'Inter a San Siro, veniamo da tre vittorie consecutive in trasferta e vogliamo fare bene anche a Milano. Zarate e il mercato? C'è tempo per il mercato. Le parole di Sousa? Dobbiamo pensare ad andare avanti, ho già detto ciò che penso, siamo un club ambizioso. Lezzerini? A fine gara l'ho trovato molto dispiaciuto, come tutti noi e tutta la squadra a dopo la partita. Toni? In carriera non ho preso solo molte pippe ma anche una scarpa d'oro come lui" ha concluso Corvino.