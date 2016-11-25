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Corvino: "Siamo un club ambizioso ma basta pensare a Sousa. Toni? Non prendo solo pippe. Lezzerini..."

A San Siro andiamo per vincere. La gara di ieri..." così ha parlato il direttore generale della Fiorentina Corvino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 novembre 2016 22:12
Corvino: "Siamo un club ambizioso ma basta pensare a Sousa. Toni? Non prendo solo pippe. Lezzerini..." -
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Nella serata della Hall of Fame della Fiorentina ha parlato il direttore generale viola Pantaleo Corvino, queste le sue parole: "Dispiace molto per la partita di ieri perché avrebbe potuto darci la qualificazione anticipata. Siamo amareggiati ma dobbiamo ripartire subito. Adesso abbiamo la partita contro l'Inter a San Siro, veniamo da tre vittorie consecutive in trasferta e vogliamo fare bene anche a Milano. Zarate e il mercato? C'è tempo per il mercato. Le parole di Sousa? Dobbiamo pensare ad andare avanti, ho già detto ciò che penso, siamo un club ambizioso. Lezzerini? A fine gara l'ho trovato molto dispiaciuto, come tutti noi e tutta la squadra a dopo la partita. Toni? In carriera non ho preso solo molte pippe ma anche una scarpa d'oro come lui" ha concluso Corvino.

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