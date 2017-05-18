Corvino: "I tifosi ci insegnano la passione, se ci dividiamo facciamo il gioco degli avversari"

Orgoglioso di quello che hanno fatto le ragazze della Fiorentina. Ne ha parlato tutta Italia" così Corvino all'incontro con i Viola Club

Nella serata di ieri è andato in scena l’incontro tra alcuni rappresentanti dei Viola Club e alcuni dirigenti della Fiorentina, queste le parole di Pantaleo Corvino riportate da Radio Bruno:

"La vittoria delle ragazze è stata esaltate ma anche a livello nazionale. Un applauso da parte mia, responsabile dell’area tecnica quindi spero vada tutto bene. Anche con la Primavera andremo a giocarci le finali tra le prime otto in Italia.

La società ha deciso di riprendere una vecchia abitudine, quella di stare con i tifosi, vogliamo toccare con mano la vostra passione. Quando vengono i calciatori toccano con mano la città e la passione. Essere qui è anche un messaggio, quello di fare tutto con voi ed in funzione di voi, stare insieme anche nelle delusioni. Dividerci è fare il gioco degli altri" conclude Corvino.