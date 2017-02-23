CORVINO - SOUSA DICHIARAZIONI HORROR. SI DOVEVA PREVENIRE, NON CURARE...

A volte le dichiarazioni rimangono impresse...

Dopo una serata così la rabbia schiuma, è ovvio ed evidente... Però chi dovrebbe fare scudo come Sousa e Corvino hanno toppato anche sulle dichiarazioni. Mi concentro su quelle del D.S. viola: "Per vedere la fine di un ciclo bisogna passarci" No, direi di no. Bisogna prevenirlo, bisogna fare scudo e le sirene erano chiare già da almeno 5-6 mesi. Tante avvisaglie, non discorsi.

Sousa invece ha detto: "dopo il 2-1 il Borussia ha rialzato la china" Vero, non pensando però che come negli spogliatoi ci sono andati i tedeschi, anche i viola lo hanno fatto... E Sousa doveva scuotere la squadra mantenendo alta la concentrazione anziché crollare così...

Adesso l'unico pensiero va al riiniziare il ciclo, e già dalla partita contro il Torino qualche minuto in campo dei vari Saponara, Hagi e il nuovo che avanza... Non farebbero male...

Gabriele Caldieron