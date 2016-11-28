Corvino: "Noi sottotono per venti minuti, Damato per tutta la gara. Meritavamo il pareggio"

Con Sousa tutto risolto, abbiamo discusso e abbiamo chiarito. Oggi abbiamo fatto una grande gara" le parole di Corvino a Sky Sport

Pantaleo Corvino ha parlato a Sky sulla gara: "Sono arrabbiato sia per l'approccio e sia per la direzione arbitrale a dir poco sottotono, noi siamo stati sottotono per venti minuti, l'arbitro Damato per tutta la gara. Ci manca un rigore, l'espulsione su Gonzalo non c'è e manca il fallo su Chiesa che poi su capovolgimento porta al gol dell'Inter. Dobbiamo riflettere sui primi venti minuti, ma poi abbiamo fatto una grande gara. Tensione su Sousa? Cose che capitano durante un anno, dobbiamo tornare ad essere una Fiorentina forte. I primi venti minuti non si devono ripetere. Abbiamo discusso e abbiamo chiarito, non voleva far passare quel messaggio" conclude Corvino.