Corvino scatenato, alla Fiorentina arriva Pezzella, difensore centrale del Betis. Prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni la formula
Dopo Biraghi altro colpo in arrivo in casa viola, trattativa chiusa con il Betis per German Pezzella classe 1991
A cura di Redazione Labaroviola
15 agosto 2017 23:26
Colpo a sorpresa della Fiorentina. I viola sono a un passo da German Pezzella, difensore centrale del Real Betis: secondo quanto riportato da Sky Sport il ds Corvino avrebbe di fatto chiuso la trattativa per il centrale argentino, che andrebbe a rinforzare il reparto a disposizione di Stefano Pioli. L'operazione si chiude con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.