Corvino: "Sarà grande Fiorentina con o senza Bernardeschi. Obiettivo finanziario raggiunto, quello sportivo..."

Troppo forte il Napoli per questa Fiorentina. Bernardeschi? Stiamo facendo tutto il possibile..." così Corvino dopo la partita

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato dopo la partita, queste le sue parole:

A Sky: "Noi pensiamo sempre al presente. Manca una giornata, siamo concentrati al presente, ma come società pensiamo anche al futuro. Stasera mi è dispiaciuto, perchè la Fiorentina si è confrontata contro una squadra con grandi qualità, e ha avuto delle difficoltà. Bernardeschi? Noi vogliamo avere una grande Fiorentina con o senza Federico. Europa League? Il rammarico sono i punti persi con le piccole"

A Mediaset Premium: “Le grandi società devono pensare al presente, ma anche al futuro, perchè siamo una società importante. Bernardeschi? Si pensa ad una Fiorentina con risorse tecniche importanti, con o senza Bernardeschi. L’Europa League? Peccato perchè abbiamo perso punti importanti con squadre piccole e stasera ci siamo confrontati con una grande squadra”

Mix Zoned: "Napoli troppo forte per noi oggi. Bernardeschi? Stiamo facendo quello che avremmo dovuto fare. A inizio stagione avevamo l'obbiettivo europeo e non lo stiamo raggiungendo, quello finanziario si. Sousa fermo in panchina? Lo guardo tutta la settimana e vi posso garantire che non è lontano dalla squadra"