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Corvino: "Sarà grande Fiorentina con o senza Bernardeschi. Obiettivo finanziario raggiunto, quello sportivo..."

Troppo forte il Napoli per questa Fiorentina. Bernardeschi? Stiamo facendo tutto il possibile..." così Corvino dopo la partita

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 maggio 2017 23:27
Corvino: "Sarà grande Fiorentina con o senza Bernardeschi. Obiettivo finanziario raggiunto, quello sportivo..." -
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Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato dopo la partita, queste le sue parole:

A Sky: "Noi pensiamo sempre al presente. Manca una giornata, siamo concentrati al presente, ma come società pensiamo anche al futuro. Stasera mi è dispiaciuto, perchè la Fiorentina si è confrontata contro una squadra con grandi qualità, e ha avuto delle difficoltà. Bernardeschi? Noi vogliamo avere una grande Fiorentina con o senza Federico. Europa League?  Il rammarico sono i punti persi con le piccole"

A Mediaset Premium: “Le grandi società devono pensare al presente, ma anche al futuro, perchè siamo una società importante. Bernardeschi? Si pensa ad una Fiorentina con risorse tecniche importanti, con o senza Bernardeschi. L’Europa League? Peccato perchè abbiamo perso punti importanti con squadre piccole e stasera ci siamo confrontati con una grande squadra”

Mix Zoned: "Napoli troppo forte per noi oggi. Bernardeschi? Stiamo facendo quello che avremmo dovuto fare. A inizio stagione avevamo l'obbiettivo europeo e non lo stiamo raggiungendo, quello finanziario si. Sousa fermo in panchina? Lo guardo tutta la settimana e vi posso garantire che non è lontano dalla squadra"

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