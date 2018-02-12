La Repubblica, Corvino è a rischio. Famiglia Della Valle delusa dal suo lavoro

Secondo La Repubblica, a breve verrà fatto dalla Fiorentina un bilancio per quanto riguarda la stagione in corso. Nell'occasione verranno prese delle importanti decisioni per il futuro. Due sono le p...

Secondo La Repubblica, a breve verrà fatto dalla Fiorentina un bilancio per quanto riguarda la stagione in corso. Nell'occasione verranno prese delle importanti decisioni per il futuro. Due sono le persone sul banco degli imputati: Corvino e Pioli. Del secondo non piace il gioco che ha dato alla squadre ma il colpevole principale secondo i fratelli Della Valle è il primo per quanto riguarda la scadente qualità del mercato.

Se da un lato l'operazione di risanamento delle casse è riuscita perfettamente al Direttore Generale viola, dall'altra parte il compito di allestire una squadra all'altezza per competere per l'Europa League non è stato fatto. Per questo motivo la famiglia Della Valle potrebbe optare per un cambio alla guida sportiva