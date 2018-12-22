Corvino oggi sarà a San Siro. Non è esclusa la presenza di Della Valle in ritiro. Sul mercato...
Ci sarà modo e tempo per intervenire sul mercato, come scrive questa mattina il Corriere fiorentino, prima Però va migliorata la classifica. Oggi a San Siro ci sarà anche Pantaleo Corvino e non è da e...
A cura di Redazione Labaroviola
22 dicembre 2018 10:34
Ci sarà modo e tempo per intervenire sul mercato, come scrive questa mattina il Corriere fiorentino, prima Però va migliorata la classifica. Oggi a San Siro ci sarà anche Pantaleo Corvino e non è da escludere che anche Della Valle possa fare almeno una visita nel ritiro. La Fiorentina, seguita da oltre cinquecento tifosi, scenderà in campo con il lutto al braccio per onorare la memoria di Rigoletto Fantappiè, storico tifoso e dirigente viola, e proverà a farsi un bel regalo di Natale