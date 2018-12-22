Corvino oggi sarà a San Siro. Non è esclusa la presenza di Della Valle in ritiro. Sul mercato...

Ci sarà modo e tempo per intervenire sul mercato, come scrive questa mattina il Corriere fiorentino, prima Però va migliorata la classifica. Oggi a San Siro ci sarà anche Pantaleo Corvino e non è da e...

A cura di Redazione Labaroviola 22 dicembre 2018 10:34

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