"Corvino offeso ma imbattibile. Poi che colpa ha se i giocatori non rendono? Anche Paratici sarebbe in difficoltà"

Furio Valcareggi ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Tutti offendono Corvino ma è imbattibile quando deve fare squadre con pochi soldi. E’ uno dei pochi dirigenti capaci di compiere queste...

Furio Valcareggi ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Tutti offendono Corvino ma è imbattibile quando deve fare squadre con pochi soldi. E’ uno dei pochi dirigenti capaci di compiere queste imprese. Poi se i giocatori non rendono è colpa sua? Tra i direttori sportivi ci sono le categorie, se mandate Paratici a fare una squadra per la salvezza è in difficoltà. Corvino invece sa camminare in tutti i territori, perché è partito dalla Promozione. I suoi datori di lavoro li giustifico, perché non ce ne sono altri che vengono a dare soldi alla Fiorentina. Se i soldi che gli danno sono questi, i giocatori che arrivano saranno i Laurini, i Biraghi e le prestazioni sono conseguenti."