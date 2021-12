Corvino: “Non pongo limiti: sogno la Serie A con il Lecce. Siamo secondi, ad oggi saremmo promossi”

Pantaleo Corvino, attuale dirigente del Lecce con un passato storico alla Fiorentina, si è confidato a Telerama esprimendo tutta la sua soddisfazione per l’ottimo inizio di stagione dei salentini: “I bilanci vanno fatti alla fine, ma in questo momento siamo secondi e se il campionato finisse oggi saremmo in A. Le nostre risorse sono diverse da quelle di altri club, questo campionato di B è stato alterato da proprietà ricche come il Pisa, Benevento, Cremonese, Monza, Parma e Brescia. Siamo ripartiti con un altro ciclo e per tornare ad essere competitivi ci vogliono risorse tecniche importanti ma non vogliamo porci dei limiti”