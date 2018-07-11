Corvino non molla Berardi, pronta un'offerta di 25 milioni di euro
Secondo La Nazione, il nome di Domenica Berardi è tornato di attualità e la Fiorentina ha avanzato una proposta al Sassuolo: prestito oneroso a cinque milioni di euro e riscatto già fissato a venti. O...
A cura di Redazione Labaroviola
11 luglio 2018 10:44
Secondo La Nazione, il nome di Domenica Berardi è tornato di attualità e la Fiorentina ha avanzato una proposta al Sassuolo: prestito oneroso a cinque milioni di euro e riscatto già fissato a venti. Operazione impegnativa per le casse viola, che potrebbe aprire le porte a scenari alternativi. La sensazione è che la Fiorentina possa piazzare un grande colpo sugli esterni.