Corvino non molla Berardi, pronta un'offerta di 25 milioni di euro

Secondo La Nazione, il nome di Domenica Berardi è tornato di attualità e la Fiorentina ha avanzato una proposta al Sassuolo: prestito oneroso a cinque milioni di euro e riscatto già fissato a venti. O...

A cura di Redazione Labaroviola 11 luglio 2018 10:44

Condividi