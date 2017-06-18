Corvino e Milan s'incontrano per Kalinic. Ecco qual è la richiesta della Fiorentina..
La prossima settimana il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino incontrerà il Milan per definire la cessione di Kalinic..
A cura di Redazione Labaroviola
18 giugno 2017 10:20
Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, la prossima settimana il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino incontrerà il Milan per definire la cessione di Kalinic. La squadra viola vorrebbe 20 milioni di euro più una contropartita tecnica. Un'alternativa concreta è Gabriel Paletta, difensore centrale roccioso e esperto