Corvino: "La proprietà ha fatto uno sforzo per tenere i migliori. Dobbiamo ripagare i loro sacrifici"

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino Pantaleo Corvino ha parlato ai microfoni di Sky Sport, queste le sue parole:"Quest'anno si parte con il dolore per la perdita dello scorso anno...

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino Pantaleo Corvino ha parlato ai microfoni di Sky Sport, queste le sue parole:

"Quest'anno si parte con il dolore per la perdita dello scorso anno di Davide, del suo capitano. Siamo ancora pieni di dolore. Dall’altra parte siamo la squadra più giovane del campionato, figlia del ciclo partito l’anno scorso. Abbiamo grande fiducia, la nostra proprietà ha fatto un grande sforzo, tenendo i migliori e migliorando la rosa con nuovi innesti. Questo ci fa ben sperare anche per il presente. Spero che sarà una Fiorentina migliore di quella dello scorso anno, vogliosa e agguerrita. Scenderemo in campo per ripagare gli sforzi della città e della proprietà"