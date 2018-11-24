Corvino: "I tifosi condividono il progetto, se no non sarebbero in tanti allo stadio. I Della Valle..."

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato a Rai Sport, queste le sue parole:"Il futuro della Fiorentina è già partito con una idea precisa e coraggiosa, lo abbiamo fatto con u...

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato a Rai Sport, queste le sue parole:

"Il futuro della Fiorentina è già partito con una idea precisa e coraggiosa, lo abbiamo fatto con un nuovo ciclo partendo con una squadra tre le più vecchie e ora siamo tra i più giovani d'Europa.

Partiamo con un handicap determinante dal punto di vista economico per raggiungere certi obiettivi, ma la nostra idea è giusta per il futuro. E' stata ben accettata anche dai tifosi, visto che abbiamo fatto dei record di presenze allo stadio. I Della Valle hanno voglia di migliorare questa idea con tutti gli sforzi possibili.

Chiesa sta facendo molto bene e sta crescendo molto, le sue prestazioni ci rendono orgogliosi. Ha trovato anche la Nazionale. È presto per parlare del suo futuro, siamo concentrati sul presente. Io farò questo lavoro fin quanto avrò passione, ho vinto in tutte le categorie..."