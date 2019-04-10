Corvino: "È sempre spiacevole cambiare in corso ma Vincenzo è la scelta giusta per presente e futuro"

Pantaleo Corvino ha inaugurato la conferenza stampa di Vincenzo Montella. Queste le sue parole"Da responsabile certe volte ti trovi in situazioni inaspettate e devi dare delle risposte adeguate facend...

Pantaleo Corvino ha inaugurato la conferenza stampa di Vincenzo Montella. Queste le sue parole

"Da responsabile certe volte ti trovi in situazioni inaspettate e devi dare delle risposte adeguate facendo tutto ciò in maniera veloce. La scelta di Vincenzo oltre ad essere stata veloce ritengo sia stata quella migliore e condivisa da tutti. Per lui parla la sua storia, conosce la Fiorentina e conosce Firenze. Da responsabile era la soluzione che corrispondeva al meglio. In un momento cosi non è mai piacevole cambiare in corsa, però sono contento di aver trovato la soluzione piu corretta. Vincenzo è la soluzione per il presente ma anche per il futuro e il contratto a lunga durata lo testimonia."