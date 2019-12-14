Corvino: "Chiesa? In futuro sarà da top-club. Castrovilli? Vederlo a questi livelli per me è un orgoglio"

Ecco altri passaggi dell'intervista di Corvino a Tuttosport: "Chiesa per me è uno dei più grandi calciatori del nostro campionato e in futuro sarà da grandissima squadra. Con quale allenatore ho lavor...

A cura di Redazione Labaroviola 14 dicembre 2019 11:19

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