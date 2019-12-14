Corvino: "Chiesa? In futuro sarà da top-club. Castrovilli? Vederlo a questi livelli per me è un orgoglio"
Ecco altri passaggi dell'intervista di Corvino a Tuttosport: "Chiesa per me è uno dei più grandi calciatori del nostro campionato e in futuro sarà da grandissima squadra. Con quale allenatore ho lavor...
A cura di Redazione Labaroviola
14 dicembre 2019 11:19
Ecco altri passaggi dell'intervista di Corvino a Tuttosport: "Chiesa per me è uno dei più grandi calciatori del nostro campionato e in futuro sarà da grandissima squadra. Con quale allenatore ho lavorato meglio? Se devo fare un solo nome dico Mihajlovic. Castrovilli? Lo presi al Bari per un milione e la metà di Petriccione. È un piacere vederlo a questi livelli crescere in questo gruppo di giovani italiani fortissimi. È un orgoglio per me".