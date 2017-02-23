Corvino: "Capisco l'amarezza, ma non esoneriamo Sousa"

Pantaleo Corvino parla nel post gara di Fiorentina-Borussia Mönchengladbach: "Mi dispiace sopratutto perché i nostri tifosi hanno visto una squadra che al 45' era avanti nel risultato. Tifosi e ragazz...

Pantaleo Corvino parla nel post gara di Fiorentina-Borussia Mönchengladbach: "Mi dispiace sopratutto perché i nostri tifosi hanno visto una squadra che al 45' era avanti nel risultato. Tifosi e ragazzi sono amareggiati: li capisco, non ci aspettavamo di uscire prendendo gol su calci da fermo. La Fiorentina ha iniziato bene, ha impresso un buon ritmo alla gara all'inizio. La contestazione alla fine? Capisco la loro amarezza, sono amareggiati come noi. La squadra ce la stava mettendo tutta ed è impensabile che dopo un primo tempo come quello di oggi poi tu esca dalla competizione. Il finale di stagione? I nostri tifosi hanno ottenuto tanto da questo gruppo, questa contestazione è figlia della delusione di adusta sera. In questa stagione siamo ancora in lotta per l'Europa. Questa squadra ha tanti pregi, ma paga molto quando si sbilancia in fase difensiva. Se Sousa rischia l'esonero? Non credo che sia nella nostra mente una considerazione di questo tipo".