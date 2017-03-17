Corvino: "Bernardeschi vuole rimanere e la Fiorentina non vuole cederlo. Milenkovic diventerà grande giocatore"

Chiesa lo abbiamo blindato, insieme a Bernardeschi sono le punte di diamante di questa Fiorentina..." le altre parole di Corvino a Lady Radio

Altre dichiarazioni di Pantaleo Corvino a Lady Radio:

Bernardeschi e Chiesa sono le nostre punte di diamante di questa Fiorentina per il lavoro fatto a livello giovanile. Il nostro serbatoio sarà ancora il settore giovanile, lavoreremo per riunire tutte le nostre squadre: è un passaggio che serve. Vogliamo creare un centro adeguato, la società farà anche questo sforzo. Su Bernardeschi abbiamo detto attraverso comunicati ufficiali come sta la situazione, il ragazzo vuol stare qui e c'è unità di intenti su questo. Ci metteremo a sedere per parlare insieme. Chiesa? Lo abbiamo blindato e ci abbiamo creduto.

Milenkovic e Vlahovic? Ho girato tutto il mondo, non ho fatto acquisti solo ad est. Siamo interessati a questi ragazzi ma non sono ancora nostri al 100%. In futuro saranno grandi giocatori, noi comunque restiamo concentrati sul presente. Costruiremo una Fiorentina con mix di giovani ed esperti. Quarto posto il prossimo anno? Lavoreremo per fare una squadra competitiva, dipende anche dagli acquisti e degli intenti delle altre grandi squadre"