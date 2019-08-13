CorSport, Simeone non è convinto della destinazione Cagliari. La Sampdoria continua a seguirlo
L'attaccante Giovanni Simeone lascerà la Fiorentina. Su di lui c'è l'interesse del Cagliari e della Sampdoria. I rossoblù lo vorrebbero prendere però lui non sembra convinto della destinazione. Mentre...
A cura di Redazione Labaroviola
13 agosto 2019 09:26
L'attaccante Giovanni Simeone lascerà la Fiorentina. Su di lui c'è l'interesse del Cagliari e della Sampdoria. I rossoblù lo vorrebbero prendere però lui non sembra convinto della destinazione. Mentre se andasse alla Sampdoria farebbe il derby contro il Genoa del suo ex compagno di squadra Riccardo Saponara.
CorrieredelloSport