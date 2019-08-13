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CorSport, Simeone non è convinto della destinazione Cagliari. La Sampdoria continua a seguirlo

L'attaccante Giovanni Simeone lascerà la Fiorentina. Su di lui c'è l'interesse del Cagliari e della Sampdoria. I rossoblù lo vorrebbero prendere però lui non sembra convinto della destinazione. Mentre...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 agosto 2019 09:26
CorSport, Simeone non è convinto della destinazione Cagliari. La Sampdoria continua a seguirlo - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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L'attaccante Giovanni Simeone lascerà la Fiorentina. Su di lui c'è l'interesse del Cagliari e della Sampdoria. I rossoblù lo vorrebbero prendere però lui non sembra convinto della destinazione. Mentre se andasse alla Sampdoria farebbe il derby contro il Genoa del suo ex compagno di squadra Riccardo Saponara.

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