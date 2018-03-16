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CorSport: contro il Torino gli stessi del Benevento. Saponara dal 1' e Chiesa accanto a Simeone...

Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi afferma che prende forma l’ipotesi della conferma della Fiorentina schierata contro il Benevento. Quindi con Saponara in campo dal 1’ e Chiesa accanto a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 marzo 2018 10:26
CorSport: contro il Torino gli stessi del Benevento. Saponara dal 1' e Chiesa accanto a Simeone... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Saponara
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Saponara
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Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi afferma che prende forma l’ipotesi della conferma della Fiorentina schierata contro il Benevento. Quindi con Saponara in campo dal 1’ e Chiesa accanto a Simeone, ma rimane valida anche l’opzione del tridente offensivo: Gil Dias favorito su Thereau e Falcinelli in questo caso, che escluderebbe l’impiego di Saponara. Oggi squadra in campo alle 15 per la penultima seduta prima di Torino.

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