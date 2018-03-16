CorSport: contro il Torino gli stessi del Benevento. Saponara dal 1' e Chiesa accanto a Simeone...
Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi afferma che prende forma l’ipotesi della conferma della Fiorentina schierata contro il Benevento. Quindi con Saponara in campo dal 1’ e Chiesa accanto a...
A cura di Redazione Labaroviola
16 marzo 2018 10:26
Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi afferma che prende forma l’ipotesi della conferma della Fiorentina schierata contro il Benevento. Quindi con Saponara in campo dal 1’ e Chiesa accanto a Simeone, ma rimane valida anche l’opzione del tridente offensivo: Gil Dias favorito su Thereau e Falcinelli in questo caso, che escluderebbe l’impiego di Saponara. Oggi squadra in campo alle 15 per la penultima seduta prima di Torino.