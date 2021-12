CorSport, Vlahovic vuole portare la Fiorentina in Europa. Tottenham? A giugno l’assalto

Vlahovic piace a tutti, anche il Tottenham di Antonio Conte sarebbe pronto a fare sul serio. Per giugno. nella sua lista dei desideri ha messo anche Skriniar dell’Inter. L’attaccante, la cui trattativa per il prolungamento è saltata dallo scorso 5 ottobre, fin qui ha dimostrato di essere concentrato unicamente sul campo. Il suo disegno è quello di riportare la squadra in cui è cresciuto a giocare in campo internazionale, tutto il resto quasi non lo tocca. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, JOAO PEDRO IL SOSTITUTO DI VLAHOVIC? PER LA FIORENTINA PUÒ ESSERE LA SOLUZIONE