CorSport, Vlahovic si candida per una maglia da titolare nella sfida tra Fiorentina e Parma di domenica

La Fiorentina nel giorno di scarico dopo la sfida di Reggio Emilia ha lavorato sotto la pioggia proiettandosi già alla sfida di domenica contro il Parma. Chi scalpita per una maglia da titolare in att...

La Fiorentina nel giorno di scarico dopo la sfida di Reggio Emilia ha lavorato sotto la pioggia proiettandosi già alla sfida di domenica contro il Parma. Chi scalpita per una maglia da titolare in attacco è Dusan Vlahovic il quale ha saputo calarsi bene nella ripresa del match di mercoledì subentrando a gara in corso. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.