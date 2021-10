CorSport, Vlahovic, a Roma un altro pressure test: l’obiettivo è far “piangere” Sarri

Vlahovic deve continuare a fare la differenza per compiere un altro passo verso una nuova serenità anche de diversa rispetto a poche settimane fa. Contro la Lazio, per altro, Dusan ha già segnato tre volte, c’è solo da incrementare il bottino anche a costo di far “piangere” quel Sarri che una città intera fino a pochi mesi fa sognava di vedere sulla panchina viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, SAPONARA VS CALLEJON DERBY SULLE FASCE PER UN POSTO DA TITOLARE CONTRO LA LAZIO