CorSport, Torino su Amrabat ma nessuna offerta: prima la Coppa d’Africa, poi il mercato

In uscita c’è Amrabat centrocampista che ancora fatica a trovare la propria dimensione in campo. Sulle sue tracce c’è il Torino di Juric, anche se fin qui non si registra nessuna mossa ufficiale. È stato convocato dal Marocco per la Coppa d’Africa alle porte: la speranza per i viola è vederlo protagonista, per poi capire il da farsi sul mercato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, AGUSTIN MARTINEZ, L’ACCORDO PUÒ ARRIVARE A 13 MILIONI. BORJA MAYORAL PISTA DIFFICILE