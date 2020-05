Avrebbe dovuto essere lo strumento per ridurre il gap con le big del calcio, ma alla fine il tema dello stadio si sta trasformando in una miscela esplosiva. Per di più con un retrogusto amarissimo. La tifoseria è stanca di vedere i propri sogni di successo zavorrati. La città è tutta schierata dalla parte di Commisso. La società viola si auspica un rapido sblocco. Lo riporta il Corriere dello Sport.