CorSport, spunta la Roma come pretendente per Pezzella nonostante sia tra i 5 confermati per la nuova Fiorentina
Secondo il Corriere dello Sport la Roma è a caccia di un difensore centrale per sostituire il greco Manolas ormai in direzione Napoli. Spunta il nome del capitano viola German Pezzella, un'operazione...
A cura di Redazione Labaroviola
23 giugno 2019 12:44
Secondo il Corriere dello Sport la Roma è a caccia di un difensore centrale per sostituire il greco Manolas ormai in direzione Napoli. Spunta il nome del capitano viola German Pezzella, un'operazione però tutt'altro che semplice perchè l'argentino è uno di quelli da cui la nuova Fiorentina vorrebbe ripartire.