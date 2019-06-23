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CorSport, spunta la Roma come pretendente per Pezzella nonostante sia tra i 5 confermati per la nuova Fiorentina

Secondo il Corriere dello Sport la Roma è a caccia di un difensore centrale per sostituire il greco Manolas ormai in direzione Napoli. Spunta il nome del capitano viola German Pezzella, un'operazione...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 giugno 2019 12:44
CorSport, spunta la Roma come pretendente per Pezzella nonostante sia tra i 5 confermati per la nuova Fiorentina - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
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Secondo il Corriere dello Sport la Roma è a caccia di un difensore centrale per sostituire il greco Manolas ormai in direzione Napoli. Spunta il nome del capitano viola German Pezzella, un'operazione però tutt'altro che semplice perchè l'argentino è uno di quelli da cui la nuova Fiorentina vorrebbe ripartire.

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