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Corsport: Spalletti, Emery o Prandelli per il dopo Montella. Addio a Gattuso...

Secondo il Corriere dello Sport in edicola oggi si riduce a tre candidati forti la lista dei possibili successori di Vincenzo Montella. Il tecnico è fortemente in bilico ed al suo posto sono in pole S...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2019 09:17
Corsport: Spalletti, Emery o Prandelli per il dopo Montella. Addio a Gattuso... - Prandelli, Fiorentina
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Secondo il Corriere dello Sport in edicola oggi si riduce a tre candidati forti la lista dei possibili successori di Vincenzo Montella. Il tecnico è fortemente in bilico ed al suo posto sono in pole Spalletti, Emery o il vecchio amore Prandelli. Si sfila invece Gattuso, che sembra vicinissimo al Napoli.

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