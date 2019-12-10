Corsport: Spalletti, Emery o Prandelli per il dopo Montella. Addio a Gattuso...
Secondo il Corriere dello Sport in edicola oggi si riduce a tre candidati forti la lista dei possibili successori di Vincenzo Montella. Il tecnico è fortemente in bilico ed al suo posto sono in pole S...
A cura di Redazione Labaroviola
10 dicembre 2019 09:17
Secondo il Corriere dello Sport in edicola oggi si riduce a tre candidati forti la lista dei possibili successori di Vincenzo Montella. Il tecnico è fortemente in bilico ed al suo posto sono in pole Spalletti, Emery o il vecchio amore Prandelli. Si sfila invece Gattuso, che sembra vicinissimo al Napoli.