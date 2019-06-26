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CorSport, Simeone il grande dubbio dei viola, farlo restare o cederlo? E sul rischio minusvalenza...

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Simeone dovrebbe essere tra i primi partenti in casa viola vista la stagione passata ma sarà davvero così? Innanzitutto Pradè dovrà valutare le offerte...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2019 13:22
CorSport, Simeone il grande dubbio dei viola, farlo restare o cederlo? E sul rischio minusvalenza... - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Simeone dovrebbe essere tra i primi partenti in casa viola vista la stagione passata ma sarà davvero così? Innanzitutto Pradè dovrà valutare le offerte che arriveranno, al momento sembra ci sia soltanto quella del Sassuolo e poi il rischio minusvalenza può diventare realtà perchè dal Genoa fu acquistato per 18 milioni. I dirigenti quindi si suddividono tra chi vuole farlo restare in maglia viola e chi no.

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