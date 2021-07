CorSport, Saponara alla conquista della Fiorentina: per Italiano può restare in viola

Idee chiare e qualche vantaggio che arriva dal recente passato. Riccardo Saponara si gioca tutte le sue chance a Moena con Italiano che è stato suo allenatore allo Spezia e grazie alla sua grande voglia di conquistare Firenze. Le quotazioni di vederlo in viola al momento sono abbastanza alte e l’esordio in amichevole che in quel ruolo non sfigura affatto. Lo riporta il Corriere dello Sport.

