CorSport, per Veretout oggi può essere il giorno dell'addio. I dettagli della proposta...
Secondo il Corriere dello Sport oggi alle ore 13.00 Mario Giuffredi l'agente di Veretout incontrerà il dirigente giallorosso Petrachi il quale deve provare a trovare l'accordo sull'ingaggio del calcia...
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2019 12:19
Secondo il Corriere dello Sport oggi alle ore 13.00 Mario Giuffredi l'agente di Veretout incontrerà il dirigente giallorosso Petrachi il quale deve provare a trovare l'accordo sull'ingaggio del calciatore. La proposta sarà quella di un contratto di 5 anni a 2,5 milioni netti a stagione. Nelle casse dei viola andrà una cifra di 25 milioni, bonus inclusi. I romanisti sperano di poter chiudere l'affare proprio oggi.