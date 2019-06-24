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CorSport, per Veretout oggi può essere il giorno dell'addio. I dettagli della proposta...

Secondo il Corriere dello Sport oggi alle ore 13.00 Mario Giuffredi l'agente di Veretout incontrerà il dirigente giallorosso Petrachi il quale deve provare a trovare l'accordo sull'ingaggio del calcia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2019 12:19
CorSport, per Veretout oggi può essere il giorno dell'addio. I dettagli della proposta... - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
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Secondo il Corriere dello Sport oggi alle ore 13.00 Mario Giuffredi l'agente di Veretout incontrerà il dirigente giallorosso Petrachi il quale deve provare a trovare l'accordo sull'ingaggio del calciatore. La proposta sarà quella di un contratto di 5 anni a 2,5 milioni netti a stagione. Nelle casse dei viola andrà  una cifra di 25 milioni, bonus inclusi. I romanisti sperano di poter chiudere l'affare proprio oggi.

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