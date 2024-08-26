CorSport, Parisi è stato offerto alla Lazio. Ma i biancocelesti non hanno posto in lista: servono uscite
Con l'arrivo sempre più imminente di Filip Kostic, il futuro di Fabiano Parisi potrebbe essere lontano da Firenze. Stando quanto riportato dal Corriere dello Sport, il terzino della Fiorentina è stato...
Con l'arrivo sempre più imminente di Filip Kostic, il futuro di Fabiano Parisi potrebbe essere lontano da Firenze. Stando quanto riportato dal Corriere dello Sport, il terzino della Fiorentina è stato offerto alla Lazio. Il club capitolino è in cerca di un giocatore sulla fascia sinistra e, soprattutto, per via del suo procuratore Mario Giuffredi, lo stesso di Zaccagni e Casale, l'ex Empoli sarebbe stato proposto proprio ai biancocelesti. La Lazio comunque è impegnata nelle uscite, che al momento sono tutte bloccate in più devono fare i conti con i soldi già impegnati per completare gli acquisti di Noslin, Dele-Bashiru e di Tavares. E con i posti delle liste per la Serie A e per l’UEFA. Da qui a venerdì se arriveranno offerte in uscita, potrebbero cercare poi di mettersi a sedere e parlare di Parisi con la Fiorentina.
DA TORINO: “TRA OGGI E DOMANI KOSTIC ALLA FIORENTINA IN PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO A 4 MILIONI”
https://www.labaroviola.com/da-torino-tra-oggi-e-domani-kostic-alla-fiorentina-in-prestito-con-obbligo-di-riscatto-a-4-milioni/265562/