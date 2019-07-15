Labaro Viola

CorSport, oggi incontro decisivo Fiorentina-Sassuolo per acquistare Lirola. De Rossi...

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oggi la Fiorentina incontra il Sassuolo per acquistare il cartellino del terzino Pol Lirola. In settimana Daniele De Rossi, ex centrocampista della R...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 luglio 2019 09:12
CorSport, oggi incontro decisivo Fiorentina-Sassuolo per acquistare Lirola. De Rossi... - during the serie A match between US Sassuolo and Genoa CFC at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on September 2, 2018 in Reggio nell'Emilia, Italy.
during the serie A match between US Sassuolo and Genoa CFC at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on September 2, 2018 in Reggio nell'Emilia, Italy.
Rassegna Stampa
Roma
Corriere Dello Sport
De Rossi
Lirola Sassuolo
Condividi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oggi la Fiorentina incontra il Sassuolo per acquistare il cartellino del terzino Pol Lirola. In settimana Daniele De Rossi, ex centrocampista della Roma, prenderà una decisione importante: se restare a giocare o ritirarsi dal calcio.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok