CorSport, oggi incontro decisivo Fiorentina-Sassuolo per acquistare Lirola. De Rossi...
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oggi la Fiorentina incontra il Sassuolo per acquistare il cartellino del terzino Pol Lirola. In settimana Daniele De Rossi, ex centrocampista della R...
A cura di Redazione Labaroviola
15 luglio 2019 09:12
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oggi la Fiorentina incontra il Sassuolo per acquistare il cartellino del terzino Pol Lirola. In settimana Daniele De Rossi, ex centrocampista della Roma, prenderà una decisione importante: se restare a giocare o ritirarsi dal calcio.