CorSport, Milenkovic, la Fiorentina chiede 25 milioni, la Juve arriverebbe a 15 con la formula del prestito

Opportunità Milenkovic. Dopo l’addio di Demiral in direzione Atalanta, la Juve valuta se e come completare il reparto centrali con un nuovo acquisto. Da tempo Juve su Milenkovic. I contatti sono rimasti vivi in queste ultime settimane, favoriti anche da Fali Ramadani, agente del giocatore che cura gli interessi, tra gli altri, pure di Pjanic. Nikola è nel mirino di diversi club di tutta Europa, soprattutto in Inghilterra, e proprio da Oltremanica arriva l’interesse del West Ham, che si sta muovendo con decisione dopo Liverpool e Tottenham ma preferirebbe la Juve. Milenkovic andrà in scadenza nel 2022.

Nel caso insomma si configurasse la classica opportunità che non si riflette però nella richiesta iniziale della Fiorentina di 25 milioni. Cifra fuori mercato per un giocatore che tra un anno potrà andare via gratis. I bianconeri non si spingerebbero oltre 15 milioni. Idea prestito con obbligo. Una pista alternativa potrebbe essere lo scambio Milenkovic-Rugani. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

