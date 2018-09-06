Corsport: la rivincita di Biraghi. Dalla serie B alla maglia da titolare, fino alla nazionale
stagione è stato schierato dal primo minuto in entrambe le uscite e tutte e due le volte per novanta minuti, contro Chievo e Udinese. Prima dell’attuale convocazione da parte di Mancini in Nazionale m...
A cura di Redazione Labaroviola
06 settembre 2018 10:23
stagione è stato schierato dal primo minuto in entrambe le uscite e tutte e due le volte per novanta minuti, contro Chievo e Udinese. Prima dell’attuale convocazione da parte di Mancini in Nazionale maggiore per sfide ufficiali, aveva partecipato a tre stage al centro tecnico di Coverciano: con Prandelli nel marzo 2014, nell’aprile 2017 con Ventura e nel febbraio scorso con il commissario tecnico ad interim Di Biagio".