Corsport: la rivincita di Biraghi. Dalla serie B alla maglia da titolare, fino alla nazionale

stagione è stato schierato dal primo minuto in entrambe le uscite e tutte e due le volte per novanta minuti, contro Chievo e Udinese. Prima dell’attuale convocazione da parte di Mancini in Nazionale m...

A cura di Redazione Labaroviola 06 settembre 2018 10:23

Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi

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