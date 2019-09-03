CorSport, la Fiorentina non vince. L'osservato speciale è Montella

Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport la Fiorentina non vince da tanto, troppo tempo e nemmeno il cambio allenatore da Pioli a Montella ed il cambio proprietà ha dato gli effetti sperati. Comm...

Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport la Fiorentina non vince da tanto, troppo tempo e nemmeno il cambio allenatore da Pioli a Montella ed il cambio proprietà ha dato gli effetti sperati. Commisso ha ribadito anche ieri la fiducia nei confronti di Montella ma nella prossima gara c'è la più forte, la Juventus. Il ds viola è sicuro che la squadra crescerà ma bisogna migliorare il prima possibile e cancellare la parola sconfitta.