Questo è quanto scrive nelle sue pagine il Corriere dello Sport: “La Fiorentina, dopo il giorno di relax concesso dopo la sfida di Udine, tornerà al lavoro al centro sportivo Astori oggi. L’appuntamento è fissato per il pranzo, poi ci si sposterà, sempre se non ci saranno informative che lo impediranno, tra palestra e rettangolo verde. Pur avendo preso atto, ieri, dello stop a tutto lo sport italiano indetto dal Coni fino al 3 aprile, si attende adesso il Consiglio Federale per capire cosa eventualmente dovrà cambiare nella settimana viola. Al momento, il calendario era stato stilato come se domenica si giocasse regolarmente la sfida contro il Brescia. solo dopo ulteriori comunicazioni, Iachini ed il suo staff riorganizzeranno il tempo di conseguenza. Al momento non sono state prese in esame né ferie anticipate per i giocatori né stop agli allenamenti. La società sta intanto studiando donazioni a sostegno della ricerca”.