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Notizie Consiglio Federale Fiorentina

Gravina: "Se ci sarà un nuovo stop al campionato, verranno inseriti playoff e playout"

08 giugno 2020 20:59

La FIGC ha deciso: il calciomercato si terrà dall'1 settembre al 5 ottobre e dal 4 gennaio al 31

08 giugno 2020 20:53

FIGC, Il Consiglio Federale in programma questo venerdì è stato ufficialmente rinviato

05 maggio 2020 22:35

FIGC, rinviato a data da destinarsi il Consiglio Federale in programma il 23 marzo

16 marzo 2020 14:51

CorSport, la Fiorentina aspetta info dal Consiglio Federale, la società studia donazioni per la ricerca

10 marzo 2020 11:05

Il presidente della FIGC Gravina ha convocato il Consiglio Federale straordinario per il 10 marzo

08 marzo 2020 15:00

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