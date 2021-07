CorSport, Italiano vuole rinforzare la Fiorentina: da Rugani ad Erlic tutti i nomi sul taccuino

Adesso toccherà all’allenatore individuare i profili migliori per rafforzare la squadra. C’è da capire quale sarà il futuro di Milenkovic e Pezzella entrambi col contratto in scadenza tra un anno. Non è un caso che dietro si continui ad osservare Daniele Rudani e pure Andrea Cistana. piace molto anche Martin Erlic ma trattare con lo Spezia per quanto accaduto non sarà facile. In entrata si seguono Matteo Ricci, Niklas Dorsch e Stefano Sensi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

