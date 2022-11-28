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CorSport, forte concorrenza per Sabiri: ci sono anche Torino e Lazio. La Samp vuole 10 milioni

Cresce sempre di più la concorrenza per Abdelhamid Sabiri. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport la Sampdoria vuole monetizzare il più possibile dalla cessione del fantasista marocchino,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 novembre 2022 18:30
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CorSport, forte concorrenza per Sabiri: ci sono anche Torino e Lazio. La Samp vuole 10 milioni

Cresce sempre di più la concorrenza per Abdelhamid Sabiri. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport la Sampdoria vuole monetizzare il più possibile dalla cessione del fantasista marocchino, visti anche i noti problemi finanziari. La richiesta è di 10 milioni ed anche Lazio e Torino hanno chiesto informazioni. La Fiorentina ha già allacciato i contatti ma, al momento, c'è distanza di qualche milione sulla valutazione del calciatore tra la società viola e i blucerchiati.

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