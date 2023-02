CorSport: “Fiorentina non costruita per tre competizioni. Allenatore e società alla prima esperienza”

Come si può definire fino a questo momento la stagione della Fiorentina? Non fallimentare, non convincente, per ora diremmo strana. Ecco, è una strana doppia stagione, il campionato da una parte le coppe dall’altra. In campionato i numeri e il gioco sono di segno negativo, nelle coppe di segno positivo, anche se non possiamo allargarci troppo visto il livello delle avversarie incontrate in Conference League e in Coppa Italia. Tuttavia, la differenza appare chiara. E la ragione è proprio nel doppio, per ora triplice impegno. La Fiorentina non è strutturata per sostenere le tre competizioni, non ha l’organico (sul piano della qualità) e ha una società e un allenatore alla prima esperienza. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, AMRABAT POST MONDIALE È INVOLUTO: DOPO LA VETRINA ED IL MERCATO STA PAGANDO IL CONTO ALLA FIORENTINA