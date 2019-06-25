CorSport, duello Roma-Milan per Veretout. La Fiorentina non lo cede per meno di 25 milioni

Secondo Il Corriere dello Sport, ieri Mario Giuffredi, agente del francese ha pranzato con il d.s. della Roma Petrachi. I giallorossi hanno infatti rilanciato offrendo un quinquennale a 2,5 milioni ne...

Secondo Il Corriere dello Sport, ieri Mario Giuffredi, agente del francese ha pranzato con il d.s. della Roma Petrachi. I giallorossi hanno infatti rilanciato offrendo un quinquennale a 2,5 milioni netti per Veretout, offerta superiore al Milan di Maldini. Ora il centrocampista deve riflettere su entrambe le proposte anche se al Milan incontrerebbe Giampaolo, un allenatore che lo stima moltissimo. Il d.s. viola Pradè valuta Veretout 25 milioni ma finora ha sentito soltanto il Milan.