Corsport: De Laurentiis e Sarri pazzi di Chiesa, pronte offerte scioccanti alla Fiorentina. Sopra i 40 milioni...

Il Corriere dello Sport in edicola oggi afferma che Aurelio De Laurentiis è calcisticamente innamorato di Federe Chiesa. Come scrive il quotidiano, c’è lui in cima alla lista dei rinforzi del futuro....

Il Corriere dello Sport in edicola oggi afferma che Aurelio De Laurentiis è calcisticamente innamorato di Federe Chiesa. Come scrive il quotidiano, c’è lui in cima alla lista dei rinforzi del futuro. Alla Fiorentina sono già state recapitate offerte scioccanti e altre ne seguiranno in futuro. Sarri rimarrà ancora in azzurro e Chiesa resta uno degli obiettivi preferiti per il prossimo mercato. Certo è che la Fiorentina non si sederà nemmeno al tavolo, per meno di 40 milioni di euro.