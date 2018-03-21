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Corsport: De Laurentiis e Sarri pazzi di Chiesa, pronte offerte scioccanti alla Fiorentina. Sopra i 40 milioni...

Il Corriere dello Sport in edicola oggi afferma che Aurelio De Laurentiis è calcisticamente innamorato di Federe Chiesa. Come scrive il quotidiano, c’è lui in cima alla lista dei rinforzi del futuro....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 marzo 2018 11:10
Corsport: De Laurentiis e Sarri pazzi di Chiesa, pronte offerte scioccanti alla Fiorentina. Sopra i 40 milioni... -
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Il Corriere dello Sport in edicola oggi afferma che Aurelio De Laurentiis è calcisticamente innamorato di Federe Chiesa. Come scrive il quotidiano, c’è lui in cima alla lista dei rinforzi del futuro. Alla Fiorentina sono già state recapitate offerte scioccanti e altre ne seguiranno in futuro. Sarri rimarrà ancora in azzurro e Chiesa resta uno degli obiettivi preferiti per il prossimo mercato. Certo è che la Fiorentina non si sederà nemmeno al tavolo, per meno di 40 milioni di euro.

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