Corsport: De Laurentiis e Sarri pazzi di Chiesa, pronte offerte scioccanti alla Fiorentina. Sopra i 40 milioni...
Il Corriere dello Sport in edicola oggi afferma che Aurelio De Laurentiis è calcisticamente innamorato di Federe Chiesa. Come scrive il quotidiano, c’è lui in cima alla lista dei rinforzi del futuro....
A cura di Redazione Labaroviola
21 marzo 2018 11:10
Il Corriere dello Sport in edicola oggi afferma che Aurelio De Laurentiis è calcisticamente innamorato di Federe Chiesa. Come scrive il quotidiano, c’è lui in cima alla lista dei rinforzi del futuro. Alla Fiorentina sono già state recapitate offerte scioccanti e altre ne seguiranno in futuro. Sarri rimarrà ancora in azzurro e Chiesa resta uno degli obiettivi preferiti per il prossimo mercato. Certo è che la Fiorentina non si sederà nemmeno al tavolo, per meno di 40 milioni di euro.