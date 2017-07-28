Corsport: De Laurentiis non si arrende, è Federico Chiesa il Mister X scelto dal Napoli
Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport- Stadio, Aurelio De Laurentiis non avrebbe alcuna intenzione di gettare la spugna per Federico Chiesa. Il talento viola e della nazionale ha impressionat...
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2017 09:56
Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport- Stadio, Aurelio De Laurentiis non avrebbe alcuna intenzione di gettare la spugna per Federico Chiesa. Il talento viola e della nazionale ha impressionato sia Sarri che il patron: entrambi lo ritengono ideale per lo schema di gioco azzurro. Per questo, fino al 31 agosto, il Napoli rilancerà per quello che, a tutti gli effetti, è stato individuato come il Mister X del mercato partenopeo.