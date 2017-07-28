Corsport: De Laurentiis non si arrende, è Federico Chiesa il Mister X scelto dal Napoli

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport- Stadio, Aurelio De Laurentiis non avrebbe alcuna intenzione di gettare la spugna per Federico Chiesa. Il talento viola e della nazionale ha impressionat...

A cura di Redazione Labaroviola 28 luglio 2017 09:56

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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