CorSport, Castrovilli con una magia agguanta il pari ma si sente la mancanza in campo di Ribery
La Fiorentina delude e non va oltre il pari contro un Parma che gioca soprattutto in contropiede. La squadra viola è stata salvata da una magia di Castrovilli al suo terzo goal in Serie A. "Ci manca F...
A cura di Redazione Labaroviola
04 novembre 2019 10:01
La Fiorentina delude e non va oltre il pari contro un Parma che gioca soprattutto in contropiede. La squadra viola è stata salvata da una magia di Castrovilli al suo terzo goal in Serie A. "Ci manca Franck", questo è il titolo con cui il Corriere dello Sport apre la prima pagina oggi.