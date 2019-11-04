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CorSport, Castrovilli con una magia agguanta il pari ma si sente la mancanza in campo di Ribery

La Fiorentina delude e non va oltre il pari contro un Parma che gioca soprattutto in contropiede. La squadra viola è stata salvata da una magia di Castrovilli al suo terzo goal in Serie A. "Ci manca F...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 novembre 2019 10:01
CorSport, Castrovilli con una magia agguanta il pari ma si sente la mancanza in campo di Ribery -
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La Fiorentina delude e non va oltre il pari contro un Parma che gioca soprattutto in contropiede. La squadra viola è stata salvata da una magia di Castrovilli al suo terzo goal in Serie A. "Ci manca Franck", questo è il titolo con cui il Corriere dello Sport apre la prima pagina oggi.

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