CorSport, Berardi è la prima scelta. Il Sassuolo chiede 30-32 milioni per lui. La formula...
Secondo Il Corriere dello Sport, la prima scelta della Fiorentina si chiama Domenico Berardi. I viola sono pronti a presentare un'offerta ufficiale al Sassuolo visto che a Montella piace molto. L'este...
A cura di Redazione Labaroviola
23 agosto 2019 13:03
Secondo Il Corriere dello Sport, la prima scelta della Fiorentina si chiama Domenico Berardi. I viola sono pronti a presentare un'offerta ufficiale al Sassuolo visto che a Montella piace molto. L'esterno accetterebbe volentieri la destinazione. I neroverdi per il suo cartellino chiedono 30-32 milioni con pagamento dilazionato o prestito oneroso con obbligo di riscatto.