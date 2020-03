CorSport, anche la Roma si mette in coda per Castrovilli della Fiorentina. In inverno la viola…

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche la Roma oltre all’Inter, Napoli e Juventus vorrebbe prendere il talento della Fiorentina, Gaetano Castrovilli. La società viola in inverno aveva rifiutato un’offerta di 40 milioni da parte del presidente del Napoli, De Laurentiis.