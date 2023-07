Corsi conferma: “Aspettiamo offerta congrua per Parisi alla Fiorentina, società viola fa sul serio”

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato al TgR Toscana sulla trattativa tra la Fiorentina e l’Empoli per Fabiano Parisi, queste le sue parole: “La Fiorentina sembra fare sul serio. Cercheremo di trovare, in accordo con il sul procuratore, una soluzione per Parisi, vogliamo farlo andare in una squadra più ambiziosa. Ora aspettiamo un’offerta congrua per lui”

AQUILANI PARLA ALLA PRESENTAZIONE