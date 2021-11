CorSera, Vlahovic, duello Juventus-Milan: i rossoneri sono pronti a giocare la carta Ibrahimovic

Dusan Vlahovic è sbocciato con Haaland. Solo Lewandowski ha segnato più di lui. Vlahovic in primis spinge per la permanenza fino a giugno per farsi trascinare in Europa. In Italia ci sono la Juventus ed il Milan che per ora non si è mosso ma registra la buona disponibilità del ragazzo a giocare con il suo idolo, Ibrahimovic. Lo scrive il Corriere della Sera.

LEGGI ANCHE, COMMISSO TORNA PER DEFINIRE LE STRATEGIE: TANTI I NODI DA SCIOGLIERE, TRA CUI QUELLO VLAHOVIC